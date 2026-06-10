◇ナ・リーグロッキーズ7−3カブス（2026年6月9日デンバー）ロッキーズは9日（日本時間10日）、本拠地でカブスに7−3で勝利し連敗を4で止めた。今季25勝目で、ナ・リーグ西地区の順位は最下位。借金17の状況だ。とはいえ3年連続100敗以上となった昨季は、119敗（43勝）で借金76。弱小球団が「25勝目」を手にしたはの7月22日のカージナルス戦だった。そのため、この日の勝利は、25勝達成を昨季から比べると「43日」早い大