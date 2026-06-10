今年度、秋田県内でもクマによる人身被害が複数発生しています。県がツキノワグマ出没警報を発令してクマへの注意が呼びかけるなか、県民は再び日常生活での警戒を強いられています。ABSラジオのキャンペーン特集「クマを多角的に知る…ということ」。4回目のテーマは「ファインダー越しのクマ」。約30年にわたって秋田市を拠点にクマを観察し、撮影している写真家の加藤明見さんにクマの生態や変化について話し