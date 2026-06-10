10日昼ごろ、鹿角市八幡平の河川敷でクマが目撃されました。近くには小学校や中学校もあり、警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、10日午後0時15分ごろ、鹿角市八幡平字諸田の熊沢川の河川敷にクマ1頭がいるのを男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。約100メートルの場所には八幡平小学校があるほか、隣接する地域には八幡平中学校や鹿角市八幡平市民センタ