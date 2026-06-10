「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１０日午後２時現在で、東宝が「買い予想数上昇」で５位となっている。 同社は９日の取引終了後、映画興行部門と映画配給部門の興行成績速報を発表した。興行部門はＴＯＨＯシネマズなどで上映された全ての作品による興行収入で、５月は６９億９７００万円（前年同月比８．８％増）となった。一方、配給部門は東宝映画営業部が配給した邦画作品と洋画作品の興