ドワンゴは、日本発のボカロカルチャーと海外の音楽シーンをつなぐ共同楽曲制作プロジェクト『BEYOND BORDERs』（ビヨンド・ボーダーズ）を始動し、参加するボカロP・プロデューサー・ソングライターの第1弾を発表した。 （関連：【画像】参加するボカロP、海外プロデューサーたち） 本プロジェクトは、ドワンゴが「クリエイター支援基金」の助成を受けて推進