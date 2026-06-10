今年4月、香川県三豊市の温浴施設の脱衣所で男性(79)の現金3万円を盗んだ疑いで、三豊市の無職の男(59)が窃盗の容疑で警察に逮捕されました。 【写真を見る】「脱衣所に置いていた財布が…」温浴施設で客の財布の中から現金を盗んだ疑い、無職の男(59)を逮捕…「中身3万円が無くなっていた」 脱衣所に置いていた財布が… 警察によりますと、男は今年4月19日午後0時15分ごろ、客としてこの温浴施設に入り、脱衣所に置かれていた