住友金属鉱山が５日ぶりに反発。ＳＢＩ証券は９日、同社株の投資判断を３段階で真ん中の「中立」から最上位の「買い」に引き上げた。目標株価は１万４００円から１万２５００円に見直した。同証券では、同社株は金属価格（主に銅と金）に連動性があると認識。足もとでの銅価格の上昇を受け、２７年３月期の銅市況の前提を１トン＝１万３０００ドル（前回１万２０００ドル）に見直した。銅価格は（１）鉱山操業の停滞（２）優良鉱