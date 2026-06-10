バローホールディングスが４日続伸している。この日発表した５月度の月次営業情報で、主力のスーパーマーケットの既存店売上高が前年同月比７．６％増と３９カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客数、客単価ともに伸長した。また、ドラッグストアの既存店売上高は同０．７％増、ホームセンターの既存店売上高は同４．５％増となり、前年６月以来３業態揃って既存店売