許可を受けず木くずなど約3650キロの産業廃棄物を有償で受け取った疑いで高松市の自営業の男（63）が、きょう（10日）逮捕されました。 警察によりますと、男は香川県知事から産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の許可を受けていないのに、昨年8月ごろから9月ごろまでの間、高松市の男性（当時80代）から香川県さぬき市の宿泊施設の改装工事などで生じた産業廃棄物である木くずなど計3656キロの運搬及び処分を有償で受託した廃棄物