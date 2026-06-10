カプコンは、『ドラゴンズドグマ 2』に新たな物語や体験を追加したタイトル『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』を2026年10月9日に発売すると発表した。 【画像あり】遊びやすくする大型アップデートも実施スケジュール・新要素のスクリーンショット 本作は、王道ファンタジーの世界で自由な冒険を楽しめる『ドラゴンズドグマ 2』に、新規コンテンツを加えた拡張タイトル。「より遊びや