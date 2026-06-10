先週末に栃木県宇都宮市のアーケード街に出たクマは、各報道機関が取材を続ける中での大捕り物となり、全国的に注目されました。 【写真を見る】【特集】住宅街に現れるクマ…捕獲後は生かすか殺すか「命の選択」の現状現場にのしかかる重責と課題とは（山形） 山形県内でも毎日のようにクマが出没・目撃され、市街地や住宅地にクマが出没するのが当たり前のような状況。私たちの生活圏にクマが現れるニュー