レシートでスマホや鏡をピカピカにする裏ワザ▶【写真付きで解説】「知らなかった」「やらないと！」便利すぎるレシートの意外な使い方買い物で受け取ったレシートを、そのまま捨てていませんか？実は、レシートを使ってスマートフォンや鏡がピカピカにできるんです！今回は「早速やってみる！」とSNSで話題の裏ワザを紹介します。本当にササっとできるので、ぜひやってみてください。■指紋でベタベタに汚れたスマホがピカピ