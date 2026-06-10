令和８年６月１０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本、関東甲信地方、北陸地方の向こう２週間の気温は、平年並か高い日が多いでしょう。東海地方と西日本の気温は、向こう５日間程度は平年並の日が多いですが、その後は暖かい空気が流れ込みやすいため高く、１７日頃からはかなり高い日もあるでしょう。農作物の管理等に注意するとともに、熱中症対策など健康管理に注意してくだ