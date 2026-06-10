日本発のストレージブランド「SUNEAST」から、ポータブルSSDの新モデル「Revolve R10 mini」が6月5日に発売となった。従来モデルの利便性を維持しながら、小型・軽量化を実現。日常使いからビジネス、クリエーティブ用途まで対応する新たなストレージだ。価格はオープンで、実勢価格は512GBが2万8800円、1TBが4万4800円。●軽量ボディで持ち運びがさらに快適にRevolve R10 miniは重さが約20gと非常に軽量。サイズも手のひらに