【その他の画像・動画等を元記事で観る】 KroiとChevonによるツーマンライブ『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVEKroi × Chevon 2-Man Live』が、6月9日、東京・Zepp DiverCity (TOKYO)にて開催された。 ■『MUSIC AWARDS JAPAN WEEK』の一環として行われた注目の対バンライブ 6月13日に授賞式が行われる国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。これに先駆け、6月5日から13日までの期間を『MUSIC