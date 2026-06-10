玉置浩二の自宅キッチンで撮影された、Zeebraや小室哲哉らとの豪華すぎる集合ショットが大きな話題を呼んでいる。 【写真】玉置浩二の自宅キッチンにレジェンドが集結／Zeebra、小室哲哉＆RINO LATINA IIの3ショット【動画】2014年、小室のソロ曲に玉置が参加した『EDM TOKYO 2014 feat. KOJI TAMAKI』MV ■Zeebraが自撮りで撮影！豪華すぎるミュージシャンの集いにファン歓喜 Zeebraは、自身のXに「玉置さんのご自宅