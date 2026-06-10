ロック・フィールド [東証Ｐ] が6月10日後場(15:00)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比38.5％減の8億円に落ち込み、27年4月期も前期比27.3％減の5億8200万円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常損益は7000万円の黒字(前年同期は1億3500万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-1.2％→0.6％に改善した。 株探ニュース