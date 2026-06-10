10日15時現在の日経平均株価は前日比1246.41円（-1.91％）安の6万4170.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は811、値下がりは713、変わらずは34。 日経平均マイナス寄与度は516.51円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が235.32円、キオクシア が117.33円、ＴＤＫ が100.57円、太陽誘電 が72.41円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を248.40円押し上げている。次いでファス