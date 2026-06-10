アトラエ [東証Ｐ] が6月10日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年9月期の経常利益(非連結)を従来予想の10.5億円→12.4億円(前期は18.1億円)に18.0％上方修正し、減益率が41.9％減→31.4％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益も従来予想の5億円→6.9億円(前年同期は11.3億円)に37.2％増額し、減益率が55.2％減→38.6％減に縮小する