2026年6月9日午後11時（日本時間）より放送された任天堂の新作情報番組「Nintendo Direct 2026.6.9」。数々の大作や人気タイトルの新情報が次々と発表される中、SNS上でひときわ大きな反響が寄せられたのが、「東方Project」の金字塔「東方紅魔郷」初の公式リメイク決定の一報でした。任天堂公式Xの告知投稿には、瞬く間に9万件を超える「いいね」が付き、「大画面で紅魔郷が遊べるのか！」「なんでいいね数スプラとかゼノブレ