国連は6月8日、「世界海洋評価（WOA）」報告書第3版を発表し、「海洋生態系は人為的および自然的要因によってますます深刻な圧力を受けている」として、各国に対し、最新の科学的評価を行動に移し、協力の強化などを通じて海洋生態系を守るよう呼びかけました。同報告書によると、海洋の温暖化と海面上昇は依然として加速しています。1955年以来の海洋熱含量の増加分のうち、約16%が2018年以降に発生しており、特に大西洋、南イン