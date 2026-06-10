俳優の山下リオさんが6月9日、自身のインスタグラムを更新。船舶免許1級を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 山下リオ 】船舶免許１級を取得「この夏は船長として海に出るのが目標」ファン反響「美しいひとは証明写真も美しい」「かっこよすぎです」山下さんは取得した小型船舶操縦免許証の画像を添えて「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と投稿。 徳島県出