タレントの伊集院光（58）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、青春時代の思い出の映画について語った。この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で、同番組にゲスト出演した女優・かたせ梨乃を前に、1988年公開の主演作「肉体の門」（監督五社英雄）の魅力を語った伊集院。「包帯でグルグル巻きの傷痍（しょうい）軍人の人が、売春婦であるところのか