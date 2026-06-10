岩手・花巻市の神社の駐車場で48歳の女性がクマに襲われ、けがをしました。9日午後6時半ごろ、花巻市東和町の神社「毘沙門堂」の駐車場で北上市の48歳の女性が車から降りたところをクマに襲われました。女性は肩や目などにけがをしましたが、命に別条はありません。警察によりますと、女性はクマに襲われたあと自分で車を運転して自宅に戻り、消防に通報しました。クマの体長などは分かっておらず、女性を襲ったあと、クマは付近の