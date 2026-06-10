お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子（55）が9日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜深夜0・04）に出演。ルッキズムについて本音をもらした。この日のテーマはルッキズム。出演者がさまざまな自身のルッキズム体験を語る中、大久保は「でも私“面白い”って言われるより“可愛い”って言われるほうがうれしいんです」と吐露した。LiLiCoが「本当？」と驚きの声を上げると、大久保は「凄い捉われて