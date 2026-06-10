AIデータセンターの需要拡大にともない、ストレージ企業への注目が増している。爆発的に増え続けるデータ量に対し、ストレージ容量の不足は深刻化しており、ストレージ特需と言える状況が発生している。そんな中、HDDの大容量化の壁を技術革新で乗り越えようとしているSeagateに、要となる大容量化の技術展望や、AI需要に対する業界の視点などの話を伺う機会を得た。お話してくれたのは、日本シーゲイトの代表取締役社長である新妻