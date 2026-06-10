【豪華ウイスキーみくじ第133弾】 6月10日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第133弾」の販売を6月10日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。 第133弾では、超大吉にジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」が登場