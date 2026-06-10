お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎とリリーが１０日、都内で行われたＬＩＦＵＬＬＨＯＭＥ釻Ｓ「賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室」に登場した。リリーは先月２７日、フリーアナウンサーの今川菜緒との結婚を発表。それ以来、この日が初の公の場となった。改めて結婚した心境を問われると「これからは愛妻家タレントとしてやっていきます」とにっこり。先達の愛妻家タレントである「杉浦太陽さん