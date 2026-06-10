【モデルプレス＝2026/06/10】YouTuberのヒカルが6月26日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽と東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】ヒカル＆「日プ」美女「ビジュ強カップル」お揃いポーズ＆色違いカチューシャで密着◆ヒカル、密着ディズニーシーショット公開ヒカルは「ディズニーシー行ってきた」と報告し、東京ディズニーシーを訪れた際の写真を複数枚投稿。色違いのキルティング風