【モデルプレス＝2026/06/10】韓国の女優ハン・ソヒ（Han So-Hee）が6月8日、自身のInstagramを更新。自撮りを披露し、反響が寄せられている。【写真】32歳韓国美女「透明感がすごい」美肌際立つレースキャミ姿◆ハン・ソヒ、美デコルテ際立つ自撮りショット公開ソヒは、韓国語で「時間設定が間違っているカメラ」とつづり、写真を複数枚投稿。写真の左下に「2025／08／30」という過去の日付が刻印された自撮りショットを公開した