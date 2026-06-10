【モデルプレス＝2026/06/10】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性歌謡グループ・モナキが、ファッションセンターしまむらで展開するプライベートブランド「超COOL（クール）」「COOL（クール）」シリーズの着⽤モデルに決定した。【写真】TikTok大バズで社会現象になった純烈の弟分グループ◆モナキ「しまむら」着用モデル就任モナキが着用モデルを務める「超COOL」は、「選べる、⾒つかる、ひんやり冷