【モデルプレス＝2026/06/10】モデルの由布菜月が6月8日、自身のInstagramを更新。娘の生後8日目ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「美しすぎる母子ショット」長女との生後8日目ニューボーンフォト◆由布菜月、生後8日目のニューボーンフォト公開由布は「YouTubeにもアップしたニューボーンフォト 生後8日目に撮影していただきました」とつづり、娘との写真を投稿。「退院してすぐお願いした