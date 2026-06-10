【モデルプレス＝2026/06/10】歌舞伎俳優の中村橋之助が6月9日、自身のInstagramを更新。披露宴でのタキシード姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元乃木坂46＆イケメン歌舞伎役者「ロマンチックで憧れ」披露宴でのファーストバイト◆中村橋之助、披露宴ショット公開元乃木坂46で女優の能條愛未と4月3日に入籍を報告し、5月30日に結婚披露宴を開催した橋之助。「披露宴では、選びきれなくて笑」「2種類のタキシードを着ました