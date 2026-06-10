北条政子や淀殿、八百屋お七など、歴史の中で「悪女」「毒婦」として語られる女性たちは本当に“悪い女”だったのか──。神話や伝承から歴史上有名な女性まで、現代に悪名を残す25人の女たちについて歴史ライターの小林明氏が検証した『毒婦の日本史』（鉄人社）が５月27日に刊行された。その中から『淀殿』を一部編集してお届けする。豊臣家を滅亡に追い込んだ「毒婦」と後世で評された彼女の“素顔”とは。「好色」「蛇身」「傲