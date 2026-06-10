中国の習近平国家主席が7年ぶりに北朝鮮を訪れ、金正恩総書記と会談したことについて2026年6月9日放送の「報道1930」（BS-TBS）では「日本としてどのように対応していくべきか」を話し合った。中国には「日本との関係を改善しようという動機は全く働かない」中国総局長を経験した日本経済新聞社編集委員の高橋哲史さんは「今、習近平さんはアメリカとの関係にものすごく自信を持っていると思う。アメリカとの関係が安定している以