カントリー歌手で女優のシャナイア・トゥエインの半生を描く映画「シャナイア」の企画が、ソニー・ピクチャーズで進んでいる。本人もプロデューサーとして参加する作品の脚本と監督はシンガー・ソングライターとしての経験が評価され、「ボイスメールで恋をして」のリア・マッケンドリック氏が起用された。 【写真】生き様もスタイルもクールテンガロンハットが激シブ