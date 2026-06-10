桃の早生品種「はなよめ」 岡山の夏の味覚、桃の季節がやってきました。露地栽培した早生品種の桃「はなよめ」の出荷が岡山で始りました。 倉敷市玉島陶の農園では、10日朝、生産者が出荷用の桃を、丁寧に収穫しました。「はなよめ」は、ほんのり紅色の小ぶりな桃で、すっきりとした甘さが特徴です。 生産者によりますと、2026年は、適度な雨で色や味、玉太りがよく、みずみずしく上品な味わいに仕上がったという