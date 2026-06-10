YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026 : Part 2」を公開した。2026年5月25日のパーク内の様子や、おすすめフードの楽しみ方をレポートしている。 動画はアメリカンウォーターフロントの散策からスタート。25周年バージョンのショー「ダンス・ザ・グ