ジェイアール東海静岡開発は、JR静岡駅高架下の商業施設「アスティ静岡」（静岡市葵区黒金町）を、7月16日にリニューアルオープンする。2期に分けてリニューアルする第1弾で、新規出店、改装併せて5店舗がお目見えする。第2弾は11月ごろにリニューアルオープンを予定している。【こちらも】博多駅博多口の「明治公園」が全面改修、7店舗集めて8月7日リニューアルオープンへアスティ静岡は、静岡駅の新幹線と在来線高架下の西側