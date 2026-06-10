YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーシー 2026.5.25の様子 Vol.3 | Today’s Tokyo DisneySea on May 25, 2026 : Part 3」を公開しました。動画では、ファンタジースプリングスのアトラクション体験や、夜のレストラン事情、華やかなショーの様子など、パークでの1日の後半戦が収められています。 動画の前半では、ファンタジースプリングス内の「ピータӦ