生成AIブームを背景に、米半導体大手エヌビディア（NVIDIA）の存在感が高まっている。AI向け半導体需要の拡大を追い風に業績を伸ばし、世界中の投資家から注目を集める存在となった。【こちらも】日経最高値でも進む二極化NISA投資家が直面する“集中相場”新NISAをきっかけに投資を始めた人の中にも、「AI関連株に投資したい」と考える人は少なくないだろう。しかし、投資初心者が見落としやすいのは、注目銘柄の株価上昇