高松コンストラクション（1762、東証プライム市場）。会社四季報は「準大手ゼネコン。賃貸マンション建設の高松建設と土木の青木あすなろ建設が中軸。買収積極的」と特色欄で記し、業績欄の見出しは【続伸】としている。【こちらも】オープンハウスGはなぜ強い都心特化モデルで続く高成長の実態1917年（大正6年）、高松留吉氏により創業。100年企業は紆余曲折を経て築き上げてきたゼネコンらしく、堅調な収益動向を示してい