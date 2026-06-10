記事ポイント東日本・中日本・西日本の3区分から2つ以上を同日申し込みすると、温泉旅行検定公式テキストが全員に無料でプレゼントされます試験は2026年7月26日にWEB形式で実施、申込受付は6月30日までです受検料はベーシック各8,600円で、合格者には合格証カードと合格証書が郵送されます 温泉地の歴史・泉質・周辺観光を体系的に学べる「温泉旅行検定」が、2026年7月26日にWEB形式で開催されます。東日本・中日本・西日本の