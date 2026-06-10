YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「クルーズ本番!! 全ての空間が凄い!! | 初めてのディズニー・クルーズ・ライン Day 2 Vol.4」と題した動画を公開しました。動画では、ディズニー・クルーズ・ラインの客船「ディズニー・アドベンチャー」での充実した船内体験の様子が収められています。 出航後、まずは「Disney Seas the Adventure」を鑑賞し、「ディズニー・クル&#