YamatoStyleが「東京ディズニーランド 2026.5.20の様子 Vol.3」と題した動画を公開した。動画では、夕方から夜にかけてのパークを散策し、休止前となる「ビッグサンダー・マウンテン」の乗り納めや期間限定アトラクションを満喫する様子が詳細にレポートされている。 夕方になり気温が24℃まで下がり、過ごしやすくなったファンタジーランド。YamatoStyleはまず、「ホーンテッドマンション