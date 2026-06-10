女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は１１日に、第５４話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）と直美（上坂樹里）の献身的な看護で、セツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが、権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）