◆ファーム・リーグ巨人―西武（１０日・ジャイアンツタウンスタジアム）「３番・右翼」で出場している巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（２３）が３試合連続ヒットをマークした。２点を追う４回先頭で５球目の内角直球をたたき、一塁線を破る二塁打を放った。この時点で６月の出場６試合で１５打数６安打、打率４割と好調をキープしている。１軍では８打数１安打で打率１割２分５厘にとどまり、５月１日から２