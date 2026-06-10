新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が、きょう10日とあす11日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で開催される。開催直前の会場でグリーンカーペットが開催され、主催者であるMrs. GREEN APPLEが華やかな装いで登場した。【ソロショット】リボン、王冠、ハット…独創的な衣装を披露したMrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key）が登場すると、報道陣からは「お