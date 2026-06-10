落語家の立川志らくが、10日放送のカンテレ・フジテレビ系『旬感LIVE とれたてっ！』（月〜金後1：50）に出演し、高市早苗首相陣営をめぐる疑惑について言及した。【写真】なかなか貴重？首相側から見た会見の光景「週刊文春」が高市首相の陣営が誹謗中傷動画を作成したのではないかと報じ、高市首相が国会で追求を受けている。音声データも出ているが、高市首相は一貫して否定を続けている。一方、文春などに対する抗議に