日本銀行が来週15日から開く金融政策決定会合で、1.0％に利上げをする公算が大きくなりました。政策金利が1.0％となれば、31年ぶりの高さとなります。金融政策決定会合では、中東情勢による原油価格の高騰などが、物価上昇に影響する懸念が強いとみて、政策金利が現在の0.75％から1.0％に引き上げられる公算が大きくなりました。日銀内からは、「思っていた以上に物価上昇のスピードが速い」「今のうちに水をかけておかないといけ